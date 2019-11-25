Факти ICTV – Випуск 15:45 (25.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на передовій терористи поранили цивільну жінку і обстріляли селище; Світловодськ замерзає, у місті надзвичайна ситуація, люди вимагають аби приїхав президент; багатодітні родини страждають через обов’язкові автокрісла; у Рогатині сотні мільйонів вклали у нову дорогу, але не зробили об’їзд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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