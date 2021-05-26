Факты ICTV — Выпуск 15:45 (26.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Лукашенко впервые прокомментировал инцидент с самолетом; позиция Вашингтона по Северному потоку-2 меняется, Байден уже не видит смысла в санкциях и называет их контпродуктивнимы; экзамен пандемии украинская школа не составила — интернет плохой, занятия неинтересны. Учителя не подготовлены, дети хитрили, а родители только платили деньги на репетиторов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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