Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Лукашенко вперше прокоментував інцидент з літаком; позиція Вашингтона щодо Північного потоку-2 змінюється, Байден уже не бачить сенсу в санкціях і називає їх контпродуктивними; іспит пандемії українська школа не склала – інтернет поганий, заняття нецікаві. Учителі не підготовлені, діти хитрували, а батьки лише рахували гроші на репетиторів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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