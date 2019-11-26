Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: массовая авария на трассе Киев-Одесса, там столкнулись 11 машин; российские наемники целятся по украинским позициям и мирным жителям; Олегу Сенцову в Страсбурге вручают премию Сахарова; Днепропетровщина на грани экологической катастрофы, в области в любой момент могут взорваться 2 тыс. тонн ракетного топлива.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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