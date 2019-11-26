Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: масова аварія на трасі Київ-Одеса, там зіткнулися 11 машин; російські найманці цілять по українських позиціях та мирним жителям; Олегу Сенцову у Страсбурзі вручають премію Сахарова; Дніпропетровщина на межі екологічної катастрофи, в області будь-якої миті можуть вибухнути 2 тис. тонн ракетного палива.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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