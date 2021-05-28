Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: воздушная холодная война — Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов, а Россия ограничивает свое для европейских лайнеров, которые хотят облететь Беларусь; Украина хочет создать территориальную оборону и иметь резервистов, которые будут жить и работать на местах, но всегда будут готовы защитить свой город или село; янтарные копатели уходят в прошлое, появляются компании, которые инвестируют в этот бизнес и, самое главное, стремятся превратить его в легальный.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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