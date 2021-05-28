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Факти ICTV – Випуск 15:45 (28.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: повітряна холодна війна – Україна закриває повітряний простір для білоруських літаків, а Росія обмежує свій для європейських лайнерів, які хочуть облетіти Білорусь; Україна хоче створити територіальну оборону і мати резервістів, які  житимуть і працюватимуть на місцях, але завжди будуть готові захистити своє місто чи село; бурштинові копачі відходять у минуле, з’являються компанії, які інвестують у цей бізнес і, найголовніше, прагнуть перетворити його на легальний.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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