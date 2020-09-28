Факты ICTV — Выпуск 15:45 (28.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: началась расшифровка черных ящиков с АН-26, который разбился в Харьковской области; депутаты обеспокоены темпами распространения Covid и проведением выборов в условиях карантина; в Нагорном Карабахе война. Армения и Азербайджан снова делят территорию. Сотни убитых и раненых.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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