Факты ICTV – Выпуск 15:45 (29.11.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 29.11.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: с математическими расчетами и современным боекомплектом на миллион гривен, как тренируют украинских снайперов; в Украине резко увеличилось количество ДТП с пьяными водителями; в Украину идут новые штаммы гриппа.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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