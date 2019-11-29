Факти ICTV – Випуск 15:45 (29.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 29.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: з математичними розрахунками і сучасним боєкомплектом на мільйон гривень, як тренують українських снайперів; в Україні різко збільшилась кількість ДТП з п’яними водіями; в Україну сунуть нові штами грипу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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