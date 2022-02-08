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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.02.2022)

Олена Фроляк

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киев прибыл президент Франции Эммануэль Макрон; украинская армия 10-20 февраля будет проводить учения в разных регионах государства, чтобы подготовиться к вероятному наступлению российских войск; на саммите Дія президент Зеленский анонсировал бесплатную раздачу современных смартфонов украинцам 60+; российский Сбербанк за месяц потерял более 100 млрд рублей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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