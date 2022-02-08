Факти ICTV — Випуск 15:45 (08.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: до Києва прибув президент Франції Еммануель Макрон; українська армія 10-20 лютого проводитиме навчання у різних регіонах держави, аби підготуватися до ймовірного наступу російських військ; на самміті Дія президент Зеленський анонсував безплатну роздачу сучасних смартфонів українцям 60+; російський Сбєрбанк за місяць втратив понад 100 млрд рублів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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