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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.12.2021)

Інна Шевченко Дарина Реготун Видеоредактор

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в нескольких регионах страны бушует непогода; разрешат ли в Украине множественное гражданство; Рада поддержала закон о допуске иностранных войск на обучение в Украине; мужа Тихановской в Беларуси приговорили к 18 годам колонии; в Киеве разоблачили крупнейшую сеть по изготовлению фейковых Соvid-сертификатов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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