Факти ICTV — Випуск 15:45 (14.12.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у кількох регіонах країни вирує негода; чи дозволять в Україні множинне громадянство; Рада підтримала закон про допуск іноземних військ на навчання в Україну; чоловіка Тихановської у Білорусі засудили до 18 років колонії; у Києві викрили найбільшу мережу з виготовлення фейкових Сovid-сертифікатів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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