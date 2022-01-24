Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.01.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский собирает заседания Совета национальной безопасности и обороны; Александр Лукашенко заявил, что стянет к границе с Украиной “целый контингент” белорусской армии; на передовой вчера было 10 вражеских атак; США и Британия частично эвакуируют из Украины свои диппредставительства – преимущественно семьи работников.
Смотрите выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2022-01-24
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