Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.01.2022)

Інна Шевченко

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Владимир Зеленский собирает заседания Совета национальной безопасности и обороны; Александр Лукашенко заявил, что стянет к границе с Украиной “целый контингент” белорусской армии; на передовой вчера было 10 вражеских атак; США и Британия частично эвакуируют из Украины свои диппредставительства – преимущественно семьи работников.

Смотрите выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (24.01.2022)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (24.01.2022)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (24.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (24.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (23.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (22.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (22.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (21.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.01.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (21.01.2022)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка