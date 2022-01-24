Факти ICTV — Випуск 15:45 (24.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Володимир Зеленський збирає засідання Ради національної безпеки й оборони; Олександр Лукашенко заявив, що стягне до кордону з Україною “цілий контингент” білоруської армії; на передовій вчора було 10 ворожих атак; США та Британія частково евакуюють з України свої диппредставництва – переважно родини працівників.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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