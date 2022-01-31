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Факты ICTV — Выпуск 15:45 (31.01.2022)

Олена Фроляк

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.01.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вслед за Энтони Блинкеном, главой ЦРУ и группой американских сенаторов в Украину едет Борис Джонсон; правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые планировали собрать многотысячный митинг в Киеве и устроить кровавые провокации; в мире уже выявили более 375 млн случаев коронавируса.

 

Также смотрите выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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