Факти ICTV — Випуск 15:45 (31.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться:слідом за Ентоні Блінкеном, очільником ЦРУ та групою американських сенаторів в Україну їде Борис Джонсон; правоохоронці викрили групу зловмисників, які планували зібрати багатотисячний мітинг у Києві та влаштувати криваві провокації;у світі вже виявили понад 375 млн випадків коронавірусу.

Також дивіться випуск Фактів ICTV за 12:45.

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