Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: трагедия на Львовщине. Во время экскурсии школьников погиб мальчик, учитель с сердечным приступом в больнице; украинцы, которые сделали прививки китайским препаратом CoronaVac смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации. Препарат утвердила ВОЗ; увеличат ли Соединенные Штаты размер военной помощи Украине. В Киеве с официальным визитом американские сенаторы; кино про настоящую мужскую дружбу и захватывающие приключения. В Одесской области стартовали съемки нового сериала Морской патруль.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.