Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: трагедія на Львівщині. Під час екскурсії школярів загинув хлопчик, вчитель із серцевим нападом у лікарні; українці, які зробили щеплення китайським препаратом CoronaVac зможуть отримати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Препарат затвердила ВООЗ; чи збільшать Сполучені Штати розмір військової допомоги Україні. В Києві з офіційним візитом американські сенатори; кіно про справжню чоловічу дружбу та захопливі пригоди. На Одещині стартували зйомки нового серіалу Морський патруль.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.