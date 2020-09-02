Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине снова антирекрод по количеству больных коронавирусом в сутки; в Беларуси продолжаются протесты с участием студентов, ОМОН задержал 78 человек; в Украине проблема с тестами на коронавирус, в лабораториях огромные очереди; в Верховной Раде заговорили о кадровых изменениях в правительстве.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.