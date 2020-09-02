Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні знову антирекрод за кількістю хворих коронавірусом за добу; у Білорусі тривають протести за участі студентів, ОМОН затримав 78 людей; в Україні проблема із тестами на коронавірус, у лабораторіях шалені черги; у Верховній Раді заговорили про кадрові зміни в уряді.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.