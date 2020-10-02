Факты ICTV — Выпуск 18:45 (02.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: у КПП Станица Луганская сотни людей не могут вернуться домой; коронавирус в Украине набирает обороты; форум Ялтинская европейская стратегия впервые состоялся в онлайн-формате; Киевский апелляционный суд отказался отменить приговор Оболонского районного суда относительно приговора Виктору Януковичу; мэр Киева Владимир Кличко заявил, что столица уже готова к отопительному сезону.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.