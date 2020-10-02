Факти ICTV – Випуск 18:45 (02.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: біля КПП Станиця Луганська сотня людей не можуть повернутися додому; коронавірус в Україні набирає обертів; форум Ялтинська європейська стратегія вперше відбувся в онлайн-форматі; Київський апеляційний суд відмовився скасувати вирок Оболонського районного суду щодо вироку Віктору Янукович; мер Києва Володимир Кличко заявив, що столиця вже готова до опалювального сезону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.