Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР обязала технокомпаний, которые работают в Украине, платить здесь налоги и вернула, правда, с поправками уголовную ответственность за ложь в декларациях чиновников; последние события в Беларуси и жесткая реакция Киева углубили торговую трещину между странами; КБ Южное будет разрабатывать вместе с голландцами космический аппарат, который отправится на орбиту в рамках миссии SpaceX на борту ракеты-носителя Falcon 9.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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