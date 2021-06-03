Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВР зобов’язала технокомпанії, які працюють в Україні, платити тут податки і повернула, щоправда, з правками кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях чиновників; останні події в Білорусі і жорстка реакція Києва поглибили торговельну тріщину між країнами; КБ Південне розроблятиме разом з голландцями космічний апарат, який вирушить на орбіту в рамках місії SpaceX на борту ракети-носія Falcon 9.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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