Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Луганщине в пожаре погиб военный; Арсен Аваков наградил тракториста, который спас полсела; в мире уже 26 млн 242 тыс. инфицированных коронавирусом; в организме Навального было ядовитое вещество новичок; в Украине от последствий пандемии и карантина больше всех страдают женщины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.