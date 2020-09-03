Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Луганщині у пожежі загинув військовий; Арсен Аваков нагородив тракториста, який врятував півсела; у світі вже 26 млн 242 тис. інфікованих коронавірусом; в організмі Навального була отруйна речовина новачок; в Україні від наслідків пандемії і карантину більше страждають жінки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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