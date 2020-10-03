Факты ICTV — Выпуск 18:45 (03.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Луганщине на пепелище нашли останки людей, которых считали пропавшими без вести; в Украине снова коронавирусные рекорды, Минздрав открывает новые больницы для инфицированных; под Чугуевом состоялась панихида по погибшим в авиакатастрофе; на Закарпатье семейная ферма получила первый в Украине патент на продукцию из овечьего молока.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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