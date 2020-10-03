Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Луганщині на згарищі знайшли останки людей, яких вважали зниклими безвісти; в Україні знову коронавірусні рекорди, МОЗ відкриває нові лікарні для інфікованих; під Чугуєвом відбулась панахида за загиблими в авіакатастрофі; на Закарпатті родинна ферма отримала перший в Україні патент на продукцію з овечого молока.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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