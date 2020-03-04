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Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: ВР отправила Гончарука и его правительство в отставку, и назначило нового премьера; новые кандидатуры на правительственные кресла и кто останется в Кабмине; в Черновцах еще у трех человек подозревают коронавирус, а жители устроили бунт под квартирой первого больного; украинская армия получила модернизированные танки Т-72; на передовой четверо раненых; украинцы должны вернуть государству 27 млн грн; и как избавиться от признаков коммунизма на Родине-матери.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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