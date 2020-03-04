Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ВР відправила Гончарука і його Кабмін у відставку, і призначила нового прем’єра; нові кандидатури на урядові крісла та хто залишиться у Кабміні; у Чернівцях ще у трьох людей підозрюють коронавірус, а мешканці влаштували бунт під квартирою першого хворого; українська армія отримала модернізовані танки Т-72; на передовій четверо поранених; українці мають повернути державі 27 млн грн; та як позбавитись ознаки комунізму на Батьківщині-матері.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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