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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (04.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: повышение пенсий с 1 июля и восстановления плановых операций и госпитализаций. Правительственный день в Верховной Раде; Украина наращивает темпы вакцинации. За сутки 50 тыс. прививок. А в Америке среди вакцинированных устроили розыгрыш миллиона долларов; тропические дожди в Украине. Как боролись с непогодой в разных регионах страны.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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