Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: підвищення пенсій з 1 липня та відновлення планових операцій та госпіталізацій. Урядовий день у Верховній Раді; Україна нарощує темпи вакцинації. За добу 50 тис. щеплень. А в Америці серед вакцинованих влаштували розіграш мільйона доларів; тропічні дощі в Україні. Як боролися з негодою в різних регіонах країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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