Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пожар в одесском институте, пострадал 21 человек, в больнице скончалась 17-летняя студентка; подозреваемых в убийстве маленького сына депутата Соболева Андрея Лаврегу суд арестовал на 2 месяца без права залога; Верховная Рада дала добровольцам статус участника боевых действий и запретила импорт электроэнергии из России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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