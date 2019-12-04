Факти ICTV – Випуск 18:45 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: пожежа в одеському коледжі, постраждала 21 людина, у лікарні померла 17-річна студентка; підозрюваних у вбивстві маленького сина депутата Соболєва Андрія Лаврегу суд заарештував на 2 місяці без права застави; Верховна рада дала добровольцям статус учасника бойових дій і заборонила імпорт електроенергії з Росії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.