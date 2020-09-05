Факты ICTV — Выпуск 18:45 (05.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 2,8 тыс. новых случаев коронавируса, а в мире количество больных приближается к 27 млн человек; в Украине официально стартовала избирательная кампания; десятки человек задержаны в Беларуси — в стране снова прошел многотысячный митинг; пока на Донбассе относительно тихо, украинские бойцы укрепляют позиции и осваивают новые профессии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.