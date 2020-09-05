Факти ICTV – Випуск 18:45 (05.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 2,8 тис. нових випадків коронавірусу, а у світі кількість хворих наближається до 27 млн людей; в Україні офіційно стартувала виборча кампанія; десятки людей затримано у Білорусі – в країні знову пройшов багатотисячний мітинг; поки на Донбасі відносно тихо, українські бійці зміцнюють позиції та опановують нові професії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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