Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве. Встреча с президентом и премьер-министром Украины и эксклюзивное интервью Фактам ICTV; день пехоты: они всегда первыми встречают врага. Мы подсмотрели, как армейцы совершенствуют свои умения и оттачивают мастерство на полигоне; Египет усиливает карантин на две недели.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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