Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві. Зустріч з президентом та прем’єр міністром України та ексклюзивне інтерв’ю Фактам ICTV; день піхоти: вони завжди першими зустрічають ворога. Ми підгледіли, як армійці вдосконалюють свої вміння та відточують майстерність на полігоні; Єгипет посилює карантин на два тижні.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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