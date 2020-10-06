Факты ICTV — Выпуск 18:45 (06.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина простилась с погибшими офицерами и молодыми летчиками, которые разбились в авиакатастрофе под Чугуевом; оппозиция Кыргызстана добилась за сутки отменить итоги парламентских выборов; на должность гендиректора и главного конструктора авиационного производства в Киеве предлагали женщину с юридическим образованием.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.