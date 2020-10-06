Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна попрощалась із загиблими офіцерами та молодими льотчиками, які розбились в авіакатастрофі під Чугуєвом; опозиція Киргизстану домоглась за добу скасувати підсумки парламентських виборів; на посаду гендиректора і головного конструктора авіаційного виробництва в Києві пропонували жінку з юридичною освітою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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