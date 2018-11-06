Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.11.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.11.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: они умеют выхаживать малюток весом менее килограмма – в Киеве собрались лучшие неонатологи мира; в Шанхае открылась мощная выставка China International Import Expo 2018; новые температурные рекорды Украины.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 19:55



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