Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.11.2018)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.11.2018. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вони вміють виходжувати крихіток вагою менше кілограма – у Києві зібрались кращі неонатологи світу; у Шанхаї відкрилась потужна виставка China International Import Expo 2018; нові температурні рекорди України.

Опубліковано Листопад, 06 в 19:55



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.