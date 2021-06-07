Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.06.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.06.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: как живется в руинах Южного в зоне боевых действий в Донецкой области; предоставит ли НАТО Украине “план действий по членству”; УЕФА утвердила новую форму сборной Украины по футболу, которая возмутила россиян; в Украине начали выдавать международные свидетельства о вакцинации; какие страны открывают границы.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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