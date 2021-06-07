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Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.06.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.06.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як живеться в руїнах Південного у зоні бойових дій у Донецькій області; чи надасть НАТО Україні “план дій щодо членства”; УЄФА затвердила нову форму збірної України з футболу, яка обурила росіян; в Україні почали видавати міжнародні свідоцтва про вакцинацію; які країни відкривають кордони.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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