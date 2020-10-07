Факты ICTV — Выпуск 18:45 (07.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: первые данные с черных ящиков Ан-26, отказал один блок управления двигателя, очевидны грубые нарушения выполнения полетных заданий и подготовки полета в целом; Уголовный кодекс Украины стал жестче к желающим подкупить избирателя, однако многих это не останавливает; нынешняя ночь стала в Киеве теплой за последние 100 лет, больше 14 градусов тепла, в последний раз такое было в 1893 году.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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