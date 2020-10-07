Факти ICTV – Випуск 18:45 (07.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: перші дані з чорних скриньок Ан-26, відмовив один блок управління двигуна, очевидні грубі порушення виконання польотних завдань і підготовки польоту загалом; Кримінальний кодекс України став жорсткішим до охочих підкупити виборця, однак багатьох це не зупиняє; нинішня ніч стала в Києві найтеплішою за останні 100 років, більше 14 градусів тепла, востаннє таке було 1893 року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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