Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.02.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники активно используют тяжелую артиллерию на Донбассе; ровно месяц, как иранские войска сбили украинский лайнер над Тегераном; президент Зеленский встретился с Папой Римским Франциском; зафиксировано более 700 смертей от коронавируса, инфицированных уже 34 тыс.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-02-08
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