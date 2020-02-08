Факты ICTV – Выпуск 18:45 (08.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники активно используют тяжелую артиллерию на Донбассе; ровно месяц, как иранские войска сбили украинский лайнер над Тегераном; президент Зеленский встретился с Папой Римским Франциском; зафиксировано более 700 смертей от коронавируса, инфицированных уже 34 тыс.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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