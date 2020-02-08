Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці активно використовують важку артилерію на Донбасі; рівно місяць, як іранські війська збили український лайнер над Тегераном; президент Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском; зафіксовано понад 700 смертей від коронавірусу, інфікованих уже 34 тис.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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